Cipro: Guardia costiera del Nord nega di aver aperto il fuoco contro imbarcazioni cipriote (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la visita prevista per il prossimo 20 luglio nell’autoproclamata Repubblica turca di Cipro del Nord (Rtcn), il presidente turco Erdogan intende “lanciare un messaggio di pace” all’isola e a tutto il mondo. Scopo della visita del presidente turco sarà celebrare l’anniversario dell’intervento militare turco nell’isola, nel 1974, riferisce il quotidiano “Hurriyet”. “Spero che con le nostre cerimonie quest’anno manderemo messaggi nel miglior modo possibile per instaurare la pace, sia nell’isola sia nel mondo intero”, ha detto Erdogan, parlando alla stampa dopo la preghiera del venerdì. “Voglio dare buone notizie a Cipro del Nord, laggiù in parlamento. Abbiamo un buon passo, abbiamo concluso gli studi preliminari”, ha detto Erdogan, che durante la visita dovrebbe tenere un discorso all'Assemblea turco-cipriota (parlamento dell'autoproclamata Rtcn). In precedenza, il capo dello Stato turco ha dichiarato che farà annunci “molto importanti” durante la visita nell’isola. (segue) (Tua)