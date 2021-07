Usa: l’ex consigliere alla Sicurezza nazionale Bolton, in Afghanistan non abbiamo perso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non hanno perso la guerra in Afghanistan. Lo ha dichiarato in un’intervista all’emittente “Cnn” John Bolton, consigliere alla Sicurezza nazionale dell’ex presidente Donald Trump, criticando l’attuale presidente Joe Biden per aver ordinato il completo ritiro delle truppe Usa dal Paese. “Non siamo stati sconfitti. Bisogna essere sconfitti per perdere una guerra. Ce ne siamo andati perché abbiamo perso la pazienza. È triste per l’attuale amministrazione, ma non è una sconfitta per gli Stati Uniti”, ha affermato il diplomatico. La scorsa settimana Biden ha anticipato al 31 agosto prossimo il completamento delle operazioni di ritiro, prima della precedente scadenza dell’11 settembre. Già Trump, in ogni caso, aveva annunciato il ritorno a casa dei militari di stanza nel Paese dell’Asia meridionale. Nel frattempo il comandante delle truppe Usa in Afghanistan, Scott Miller, ha già lasciato il Paese. (segue) (Nys)