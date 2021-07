Usa: l’ex consigliere alla Sicurezza nazionale Bolton, in Afghanistan non abbiamo perso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tutto mentre i talebani continuano a guadagnare terreno in particolare nella zona settentrionale dell’Afghanistan: ora sostengono di avere sotto il proprio controllo l’85 per cento del Paese. Secondo diversi analisti, presto potrebbe cadere anche la capitale Kabul. Parole critiche verso la decisione di Biden sono arrivate in queste ore anche dall’ex presidente George W. Bush, che all’emittente tedesca “Deutsche Welle” ha parlato di “un errore” che porterà “conseguenze incredibilmente brutte e tristi”, in particolare per le donne e le ragazze afgane che “soffriranno pene indicibili sotto il controllo dei talebani”. Secondo Bolton, Bush “ricorda l’11 settembre. Sono passati vent’anni, molti non erano ancora nati e molti non lo ricordano bene. Bush non lo dimenticherà mai, così come chiunque abbia fatto parte della sua amministrazione”. (Nys)