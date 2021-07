Maltempo: Bergamini, solidarietà alle popolazioni colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini, sottolinea che "le immagini delle inondazioni che stanno imperversando in Germania, Belgio e Olanda sono terribili. Si contano centinaia di morti e migliaia di dispersi: una vera e propria catastrofe". L'esponente dell'esecutivo aggiunge in una nota: "È in questi momenti così difficili che l’Europa unita mostra il volto più prezioso con il supporto delle squadre di soccorritori giunti sul posto da numerosi Stati europei, anche dall’Italia. Un impegno che deve continuare anche nel contrasto ai cambiamenti climatici che sono la causa di queste tragedie. Alle popolazioni colpite e ai governi tedesco, belga ed olandese - conclude Bergamini - va la mia solidarietà con l’auspicio di superare presto questo momento di grande dolore". (Com)