Messico: allarme "terza ondata" Covid, mai così tanti nuovi contagi da inizio febbraio

- Il Messico assiste a una nuova ripresa dei contagi da nuovo coronavirus. Nelle ultime 24 ore il Paese nordamericano ha registrato 12.821 nuovi contagi, la cifra più alta dopo i 13.209 casi censiti il 6 febbraio, mentre i casi stimati nelle ultime due settimane - quelli di persone che hanno presentato sintomi della malattia - sono arrivati a quota 75.870, in aumento del 27 per cento. Il Messico è il quarto paese al mondo per numero assoluto di morti dall'inizio della pandemia, 235.740 e ha contato sino ad oggi oltre 2,63 milioni di contagi. Da alcuni giorni il sottosegretario alla Salue Hugo Lopez-Gatell riconosce l'esistenza di una "terza ondata" che sta peraltro spingendo diverse amministrazioni locali a rivedere i rispettivi strumenti di contrasto alla pandemia. (segue) (Mec)