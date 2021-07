Giustizia: ministero, inviato per errore testo difforme a commissione Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia - in merito a notizie di stampa - precisa che per un mero errore materiale è stato mandato alla commissione Giustizia della Camera un testo difforme in un emendamento da quello approvato dal Consiglio dei ministri. E' quanto si legge in una nota. Il ministero ha già chiarito tutto con una nota inviata ieri al Dipartimento affari giuridici e legislativi di palazzo Chigi. E ha provveduto conseguentemente - conclude la nota - a trasmettere alla commissione Giustizia il testo conforme e corretto a quello approvato dal Consiglio dei ministri.(Com)