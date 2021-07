Usa: Covid, vaccinato il 70 per cento dei militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 70 per cento dei militari in servizio negli Stati Uniti ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Lo ha annunciato oggi il Pentagono, aggiungendo che il 62 per cento dei militari è invece pienamente immunizzato. All’inizio della campagna vaccinale molti membri delle forze armate Usa, quasi un terzo secondo alcuni sondaggi, avevano espresso scetticismo verso i vaccini, spingendo un gruppo di legislatori democratici a chiedere all’amministrazione del presidente Joe Biden di rendere obbligatorio il vaccino tra i militari. Un’ipotesi scartata ad aprile dallo stesso Biden, che aveva allora annunciato che la responsabilità sarebbe rimasta alle forze armate. “Credo che vedrete sempre più militari vaccinarsi”, aveva detto all’epoca il presidente statunitense.(Nys)