Brasile: a giugno decessi di anziani per Covid diminuiti 65 per cento, quelli dei giovani il 7

- Il numero di brasiliani con più di 60 anni morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile è diminuito a giugno 2021 del 65 per cento rispetto a marzo di quest'anno, mese in cui si è registrata la più alta mortalità da inizio pandemia. Mentre i decessi degli anziani sono crollati quelli dei più giovani (brasiliani con meno di 60 anni) sono diminuiti solo del 12 per cento a giugno rispetto al picco di mortalità per questa fascia di età registrato ad aprile. Rispetto a marzo il calo è stato del 7 per cento. Lo riferisce il quotidiano "Poder360", dopo aver analizzato 504.495 registrazioni di decessi nel database del Servizio sanitario nazionale (Sus), aggiornato alla data di mercoledì 14 luglio. Sono stati considerati solo i casi con informazioni complete su fascia di età e mese di morte. Complessivamente in Brasile ci sono 31 milioni di anziani e 182 milioni di persone sotto i 60 anni. (segue) (Brb)