Brasile: a giugno decessi di anziani per Covid diminuiti 65 per cento, quelli dei giovani il 7 (2)

- In particolare a giugno 2021, il ministero della Salute ha registrato 18.444 decessi di persone di età pari o superiore a 60 anni. È il numero più basso da novembre 2020 (quando si registrarono 10.774 morti), prima che iniziasse la seconda ondata della pandemia. Il picco di vittime con meno di 60 anni è stato nell'aprile 2021 con 25.075 persone decedute in questa fascia di età. A giugno il livello è rimasto alto: 22.003 morti. Da marzo, più di 20.000 persone di età inferiore ai 60 anni sono morte mensilmente. Solo nel 2021, 106.914 persone in questa fascia di età sono morte a causa della malattia. Alla data del primo marzo l'11 per cento degli anziani aveva assunto la prima dose di un vaccino contro il covid-19. Alla data del primo giugno erano già il 91 per cento, contribuendo al calo dei decessi. La percentuale di vaccinati tra le persone sotto i 60 anni è passata dal 2 all'11 per cento nello stesso periodo. (Brb)