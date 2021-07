© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco-Italia: ministro Lamorgese in visita nel Paese, focus su sicurezza e migranti - Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, si trova oggi in visita istituzionale in Marocco dove incontrerà il ministro degli Affari esteri, della Cooperazione africana e dei marocchini residenti all'Estero, Nasser Bourita, il ministro dell'Interno, Abdelouafi Laftit, e il ministro degli Habous e degli Affari islamici, Ahmed Toufiq. Al centro dei colloqui, rifeirsce una nota del Viminale, diversi temi quali l'attuazione del partenariato strategico italo-marocchino, il rafforzamento della cooperazione nel settore della sicurezza, la gestione dei flussi migratori, il contrasto al crimine organizzato e il dialogo interreligioso. (segue) (Res)