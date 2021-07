I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: arrivata la prima nave dall’Italia carica di aiuti contro il Covid - E’ arrivata stamane in Tunisia la prima nave carica di beni umanitari per il contrasto al Covid-19 donati dalla Cooperazione italiana. Ad accogliere il carico partito da Napoli c'erano il ministro della Sanità, Faouzi Mehdi, il consigliere per la sicurezza nazionale della presidenza della Repubblica, Abderraouf Atallah, e il direttore generale del ministero degli Esteri di Tunisi, insieme all’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara. In risposta ai drammatici sviluppi della crisi sanitaria in Tunisia, la Cooperazione italiana ha infatti disposto, su indicazione della vice ministra agli Affari esteri e Cooperazione internazionale, Marina Sereni, l’invio al porto di Tunisi di oltre 25 tonnellate di materiale sanitario per la lotta al Covid-19. L’ingente carico umanitario, messo a disposizione dalla struttura del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 ed imbarcato con il sostegno logistico della Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (Unhrd) di Brindisi, è composto da cinque container, suddivisi tra più navi e contenenti ventilatori polmonari, mascherine protettive, guanti, camici chirurgici e gel igienizzante. "Con questa operazione, l’Italia intende riaffermare la sua amicizia e solidarietà al popolo tunisino", afferma il ministero degli Esteri in una nota. (segue) (Res)