I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Egitto-Israele: Al Sisi a omologo Herzog, "auspico rafforzamento cultura della pace"- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, auspica che l'elezione dell'omologo israeliano, Isaac Herzog, contribuisca a rafforzare la cultura della pace. E' quanto si legge in una lettera inviata dal capo dello Stato egiziano al neo eletto presidente israeliano. "Sono lieto di apprendere la notizia della sua elezione da parte della Knesset a presidente di Israele. Vorrei cogliere l'occasione per congratularmi con lei per la sua nuova posizione ed esprimere la mia speranza che la sua elezione contribuisca a rafforzare la cultura della pace", ha scritto Al Sisi. Inoltre, il presidente egiziano ha rimarcato che "l'Egitto crede in una soluzione giusta e duratura alla questione palestinese. Spero che il vostro contributo alla questione aiuti l'intera regione a godere finalmente della pace a cui tutti aspiriamo". L'Egitto è stato il primo Paese arabo a intraprendere le relazioni diplomatiche con Israele nel 1979, seguito da Giordania, nel 1994, Marocco, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Sudan. Nel recente scontro fra Israele e il movimento palestinese Hamas dello scorso maggio, l'Egitto ha svolto una significativa attività di mediazione che ha portato al cessate il fuoco. (segue) (Res)