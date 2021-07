© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Cina: domenica ministro Esteri Shoukry riceverà omologo a El Alamein - Domenica prossima, il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, riceverà l'omologo cinese, Wang Yi, nella città di El Alamein sul Mediterraneo. Fonti egiziane hanno rivelato ad "Agenzia Nova" che probabilmente il capo della diplomazia cinese incontrerà il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi. Nella sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tenutasi la scorsa settimana per discutere della crisi della Grande diga della rinascita etiope (Gerd), il rappresentante cinese ha dimostrato la volontà di Pechino di aiutare Il Cairo, Addis Abeba e Khartoum a raggiungere un accordo. "La Cina è il Paese che maggiormente vuole risolvere pacificamente la crisi perché investe in Etiopia quasi 12 miliardi di dollari in prestiti per realizzare vari progetti. È anche il più grande partner commerciale dell'Egitto in Africa e sta aiutando a costruire la nuova città di El Alamein in cui si terrà l'incontro", hanno spiegato le fonti a "Nova". (Res)