- Malesia: dopo stop a Sinovac, approvato uso vaccini Sinopharm e Johnson & Johnson - La Malesia ha approvato l’uso d’emergenza dei vaccini prodotti dalla casa farmaceutica cinese Sinopharm e dalla statunitense Johnson & Johnson. Lo ha annunciato oggi il direttore generale della Sanità, Noor Hisham Abdullah. Le dosi del vaccino cinese saranno prodotte dalla compagnia farmaceutica Duopharma, che in passato aveva annunciato un accordo per la fornitura al governo malesiano di 6,4 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V. Le dosi di Johnson & Johnson arriveranno invece dal Belgio. Tutto questo dopo che ieri il ministero della Sanità malesiano ha annunciato che interromperà la somministrazione del vaccino prodotto dalla compagnia cinese Sinovac una volta che le scorte saranno terminate. La Malesia ha iniziato la sua campagna vaccinale lo scorso 24 febbraio e finora ha somministrato un totale di 12,6 milioni di dosi. Oltre 4 milioni di persone (circa il 12,3 per cento della popolazione) risultano essere pienamente immunizzate. Nel frattempo, nel Paese si registrano numeri record sui contagi: ieri sono stati registrati 13.215 nuovi casi, terzo record giornaliero consecutivo. Finora le autorità hanno confermato 880 mila contagi e 6.600 decessi per Covid-19. (segue) (Res)