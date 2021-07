© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Pakistan: morte ingegneri cinesi, colloquio tra i premier Li e Khan - La Cina attribuisce grande importanza alla sicurezza dei cittadini e delle istituzioni cinesi all'estero. Lo ha dichiarato oggi il premier cinese Li Keqiang nel corso di una conversazione telefonica con l'omologo pachistano, Imran Khan, a seguito dell'incidente che ha coinvolto nove cittadini cinesi e tre pachistani. Dopo l'invio della task force in Pakistan per incentivare i soccorsi, Li ha dichiarato che "la Cina è disposta a collaborare strettamente con Islamabad, sperando che il Pakistan fornisca assistenza al gruppo di lavoro e utilizzi tutti i mezzi necessari per indagare sull'incidente in modo serio, responsabile e accurato, affinché gli eventuali autori del probabile attentato terroristico siano individuati". Infine, il premier cinese ha poi aggiunto che, dal momento che "Cina e Pakistan sono due partner strategici", Pechino è "disposta a rafforzare la cooperazione pratica, mantenere la pace e la sicurezza regionali". Da parte sua, Imran Khan ha innanzitutto espresso cordoglio per le vittime cinesi dell'incidente, per poi ribadire l'impegno per indagare a fondo sull'accaduto. (segue) (Res)