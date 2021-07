© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: regolamento media digitali, rapporto WhatsApp rivela blocco due milioni di account - WhatsApp ha bloccato due milioni di account indiani tra il 15 maggio e il 15 giugno. Nello stesso periodo ha ricevuto 345 reclami. È quanto emerge dal primo rapporto mensile presentato dalla compagnia in conformità al nuovo regolamento sui media digitali. Nel 95 per cento dei casi i blocchi sono stati disposti per l’abuso di messaggistica collettiva (bulk messaging). La società del gruppo Facebook ha sottolineato che dal 2019 c’è stata una crescita significativa di utenze bloccati. I reclami, invece, riguardano soprattutto il supporto agli utenti e i problemi di sicurezza. Su 345 segnalazioni ricevute, WhatsApp India ha attivato 63 azioni correttive, tra le quali ad esempio il ripristino di account bloccati. Il governo indiano ha pubblicato il nuovo regolamento, chiamato Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021, il 25 febbraio, con l’entrata in vigore per gli intermediari “significativi” fissata a tre mesi di distanza. (segue) (Res)