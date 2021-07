© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: Camera dei rappresentanti convocata il 18 luglio - La presidente della Repubblica del Nepal, Bidya Devi Bhandari, ha convocato la Camera dei rappresentanti e l’Assemblea nazionale, i due rami del parlamento federale, per il 18 luglio. La convocazione fa seguito alla sentenza del 12 luglio della Corte suprema, che ha ordinato il ripristino della Camera dei rappresentanti, la camera bassa, ritenendone illegittimo lo scioglimento, e il conferimento dell’incarico di primo ministro a Sher Bahadur Deuba. quest’ultimo, incaricato il 13 luglio, ha prestato giuramento lo stesso giorno e sta trattando con le forze politiche in vista del voto di fiducia, che dovrà essere espresso entro il 13 agosto. Nel caso in cui Deuba non ottenesse la fiducia, resterebbe comunque in carica per gli affari correnti fino alle elezioni anticipate. (segue) (Res)