© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: recuperati 5 operai rapiti il mese scorso al confine con l’Afghanistan - Le forze armate del Pakistan hanno salvato cinque operai del settore delle telecomunicazioni che erano stati rapiti da militanti islamisti il mese scorso al confine con l’Afghanistan. Lo ha annunciato l’esercito di Islamabad in un comunicato. I cinque facevano parte di un gruppo di 16 uomini sequestrati lo scorso 26 giugno mentre installavano un’antenna telefonica nel distretto di Kurram, abitato da una netta maggioranza pashtun. Il rapimento non è mai stato rivendicato da alcun gruppo. Successivamente, uno degli ostaggi è stato decapitato, dieci sono stati liberati e per cinque è stato chiesto un riscatto. “Per recuperare i restanti ostaggi, le forze di sicurezza hanno lanciato una serie di operazioni sulla base di informazioni di intelligence in un territorio fortemente inospitale e in condizioni metereologiche estreme”, riferisce l’esercito. Il salvataggio è avvenuto ieri – sottolinea il comunicato – anche “con il pieno sostegno dei civili nell’area”. (Res)