I fatti del giorno - Medio Oriente

- Iraq: premier Al Kadhimi annuncia arresto assassini ricercatore Al Hashimi - Le forze di sicurezza dell’Iraq hanno arrestato i presunti assassini del ricercatore e analista Hisham al Hashimi, ucciso da ignoti lo scorso 6 luglio 2020 a Baghdad. Lo ha annunciato il primo ministro, Mustafa al Kadhimi, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. “Avevamo promesso di arrestare gli assassini di Hisham al Hashimi e abbiamo mantenuto la promessa”, ha scritto il premier di Baghdad. “Prima di ciò abbiamo condotto alla giustizia gli squadroni della morte e gli assassini di Ahmed Abdel Samad, e le nostre forze hanno arrestato centinaia di criminali che hanno sparso il sangue di innocenti”, ha proseguito Al Kadhimi. “Tutti hanno il diritto di criticare, noi non lavoriamo per spot a basso prezzo (…) ma facciamo il nostro dovere il più possibile per servire il nostro popolo e ristabilire la verità”, ha aggiunto il primo ministro. Esperto di jihadismo e gruppi terroristici, Al Hashimi aveva in più occasioni criticato il ruolo sempre più ingombrante svolto dalle milizie sciite filo-iraniane nel sistema politico iracheno, e la sua natura fortemente corrotta, al centro delle proteste antigovernative divampate nel Paese arabo nell’ottobre del 2019. (segue) (Res)