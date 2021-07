I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: Hariri chiarisce motivi visita in Egitto, focus su importazione gas - L'ex primo ministro designato del Libano, Saad Hariri, ha chiarito le ragioni della sua visita di mercoledì al Cairo, in Egitto, dopo l'annuncio della rinuncia all'incarico. Hariri ha spiegato di aver discusso con il capo dello Stato egiziano, Abdel Fattah al Sisi, dell'importazione di gas egiziano attraverso la Siria. Alla vigilia della visita erano state fatte delle speculazioni sulla possibile ingerenza di Al Sisi nella formazione del governo libanese. “L'Egitto oggi ha il gas. Se usassimo il gas nelle nostre stazioni, risparmieremmo il 50-60 per cento del costo", ha detto Hariri in un'intervista all'emittente televisiva libanese "Al Jadeed", affermando che la sua visita al Cairo non è stata solo per ragioni politiche. Durante il suo precedente mandato alla guida del governo e di quello di Hassan Diab, "abbiamo cercato di convincere gli statunitensi a portare il gas attraverso la Giordania e la Siria verso le nostre stazioni", ha detto Hariri. Il Libano, infatti, soffre di una cronica carenza di carburante per alimentare le proprie centrali elettriche. "Sono andato in Egitto, mentre sono in corso discussioni con i giordani per vedere come rimuovere gli ostacoli con gli Usa in modo da poter portare il gas in Libano", ha aggiunto. (segue) (Res)