- Israele-Libano: precipita per malfunzionamento drone israeliano in territorio libanese - Un drone israeliano è precipitato in territorio libanese a causa di un malfunzionamento. Lo ha annunciato il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) per i media arabi, Avichay Adraee, su Twitter. L'ufficiale ha precisato che "non vi è timore per la perdita di informazioni". Regolarmente la stampa libanese riferisce di sorvoli di unità israeliane sul Paese. Nell'estate del 2006, Israele ha combattuto la cosiddetta "guerra dei 33 giorni" con i combattenti del movimento sciita Hezbollah. (segue) (Res)