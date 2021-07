Scuola: Cgil, autorizzate 112.473 immissioni in ruolo ma il rischio è che buona parte non venga assegnata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivata l'autorizzazione del ministero dell'Economia e delle Finanze "per il contingente delle immissioni in ruolo 2021/2022 dei docenti, infatti già da alcune settimane diversi uffici scolastici regionali avevano dato avvio alle operazioni informatizzate per le procedure di immissione". Lo rende noto un comunicato stampa della Cgil. "Si apre adesso una fase fondamentale - prosegue la nota - per l'avvio del nuovo anno scolastico: coprire il numero più ampio possibile di cattedre, elemento decisivo per mettere le scuole nelle condizioni di poter lavorare bene sin da settembre, evitando il procrastinarsi delle nomine dei supplenti fino a dicembre, come avvenuto lo scorso anno". Delle scelte più coraggiose sulla procedura straordinaria di assunzioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), come suggerito da tempo, "avrebbero permesso di assegnare l'intero contingente, purtroppo ciò non avverrà e, secondo le nostre stime, potrebbero rimanere scoperte più di 40 mila cattedre rispetto al totale autorizzato. Proprio per questo - sottolinea il comunicato stampa - ora occorre valorizzare al massimo le graduatorie utilizzabili, sia quelle già esistenti: Gae, Gm 2016 e Gmr 2018, che quelle del concorso straordinario 2020 che comprendono anche gli idonei e infine, le Gps". L'auspicio, riferisce la nota Cgil, "è che lo sforzo dell'amministrazione vada nella direzione di ottimizzare le procedure e i risultati raggiunti, e parallelamente aprire un dialogo sulle future procedure che riguarderanno i precari che in questa fase di immissione sono stati esclusi. Riteniamo che il tema dei percorsi abilitanti vada assolutamente ripreso - conclude la nota - insieme a un ragionamento su organici e sicurezza, tutti elementi fondamentali per la ripartenza della scuola". (Com)