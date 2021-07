Sicurezza: Molteni, caserma Vigili del fuoco a Cantù opera strategica per territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno, annuncia che "è stato finalmente sottoscritto il contratto di compravendita del terreno di via San Giuseppe dove verrà edificata la nuova sede del distaccamento dei Vigili del fuoco di Cantù. E' grande la soddisfazione - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - per la conclusione di un iter iniziato 3 anni fa che, dal ministero dell'Interno, ho seguito con particolare attenzione. Fondamentale è stata la collaborazione e l'interlocuzione con l'Amministrazione comunale del sindaco Galbiati. Il dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile sta già avviando l'iter per conferire la funzione di stazione appaltante al Provveditorato alle Opere pubbliche, competente a bandire la procedura di 'appalto integrato', puntando anche a valorizzare l'aspetto del cosiddetto 'efficientamento energetico'". Molteni aggiunge: "Il costo, per questo tipo di lavori, è stimato intorno ai 3 milioni di euro e consentirà di razionalizzare, nell'ambito di un unico complesso, le risorse dei due distaccamenti, di cui uno volontario. Questa opera valorizzerà non solo un servizio fondamentale per il territorio canturino e provinciale, ma il valore stesso del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cantù, ai quali va il mio più sentito ringraziamento per l'impegno, il lavoro e il sacrificio quotidiano a beneficio della comunità locale svolto anche durante il periodo della pandemia da Covid-19. Cantù - conclude Molteni - merita di avere una caserma dei Vigili del fuoco di altissima qualità. Il percorso è definitivamente tracciato". (Com)