Bosnia: Tribunale rilascia direttore dell'intelligence dopo 48 ore di detenzione

- E' stato rilasciato Osman Mehmedagic, direttore dell'Agenzia di intelligence e sicurezza (Osa) del Paese. Mehmedagic era da 48 ore in carcere come misura preventiva. La decisione del rilascio è stata confermata nel corso della prima udienza a suo carico che si è tenuta oggi a Sarajevo. Il pubblico ministero Oleg Cavka aveva chiesto la custodia di Mehmedagic a causa del pericolo che il suo rilascio potesse ostacolare le indagini, attraverso il nascondimento di prove e l'influenza di testimoni o complici. L'avvocato di Osman Mehmedagic, Senka Nozica, ha affermato che "non vi è stato alcun reato" e che il suo cliente è stato arrestato illegalmente. "Riteniamo che non vi siano delle basi per sospettare che il nostro cliente abbia commesso il crimine di cui è accusato e non vi è alcun motivo per tenerlo in custodia. L'arresto del nostro cliente è stato annunciato attraverso alcuni media per un mese intero. Se non è dettato da una certa influenza politica allora non so cosa sia", ha detto Nozica. Il direttore di Osa è accusato di aver falsificato la laurea con cui ha fatto domanda per la posizione corrente, ma anche di operazioni sospette nell'acquisto di due case a Sarajevo. (Seb)