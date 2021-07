Pd: Letta, Draghi mi ha convinto a tornare in politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è uno dei motivi che mi hanno spinto a tornare in politica. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico (Pd), Enrico Letta, in un'intervista rilasciata al settimanale francese "L'Obs". "L'occasione che questo leader ci offre è unica per l'Italia", ha detto Letta, spiegando che è stato "un motivo per lanciarsi nella mischia". Ma l'attuale leader del Pd sottolinea che l'ex premier Matteo Renzi non è stata la causa che l'ha spinto ad uscire dalla politica per andare a lavorare in Francia, dove ha diretto la Scuola di affari internazionali dell'università Sciences Po di Parigi. "Volevo dimostrare a me stesso di saper fare altro che la politica", spiega Letta. "E in questo senso devo ringraziare Renzi per la brutalità con la quale ha agito perché mi ha dato la forza di reagire", ha spiegato l'ex premier. Letta ha poi parlato dei rapporti tra italiani e francesi, sostenendo che questi ultimi sono abituati ad approcciarsi all'Italia con uno "spirito di superiorità che mostrano senza vergogna". "Gli italiani detestano questo atteggiamento altezzoso" e "per spirito di rivincita sono contenti" ogni volta che dei problemi affliggono la Francia. (Frp)