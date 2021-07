Alitalia: Rampelli (Fd'I), Draghi riferisca alle Camere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, segnala: "Di fronte a una trattativa con l'Ue nella quale il governo non ha praticamente trattato alcunché, e nella quale è stato completamente dimenticato l'interesse nazionale (concordo con il collega Fassina), ritengo indispensabile che il presidente del Consiglio Draghi venga a riferire alla Camera, si apra un confronto parlamentare e si calendarizzi la nostra mozione su Alitalia". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Il nanismo aziendale, da sempre criticato da certi ambienti ultraliberisti, non è certo il modo migliore per rilanciare la compagnia e valorizzare le rotte italiane al livello internazionale. La gestione fallimentare e rinunciataria della partita lascia pensare che il governo abbia lasciato sul campo Alitalia in cambio di qualcosa". (Com)