Attacco hacker alla Difesa russa a tre giorni dalla chiusura del gruppo REvil ordinata da Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito web ufficiale del ministero della Difesa russo questa mattina ha subito un attacco DDoS. Una notizia certamente degna di nota, visto che la pagina ufficiale del dicastero russo è rimasta offline per circa un’ora. L’acronimo DDoS sta per Distributed Denial of Service, traducibile in italiano come Interruzione distribuita del servizio, e consiste nel tempestare di richieste un sito, fino a metterlo fuori uso e renderlo irraggiungibile per gli utenti. È tra gli attacchi che colpiscono un’impresa ogni cinque minuti insieme ai malware e ai ransomware, divenuti di attualità nell’ultimo periodo, in particolare con l’insorgere dei bitcoin e delle criptovalute attraverso cui chiedere un riscatto per poter riutilizzare i dispositivi informatici oggetto degli attacchi. È certamente singolare il fatto che il sito del dicastero sia stato attaccato a circa tre giorni dalla sparizione delle pagine web del gruppo di hacker noto come REvil, ritenuti gli autori del massiccio attacco ransomware avvenuto all’inizio del mese negli Stati Uniti.L’impossibilità di raggiungere i siti web di REvil – uno dedicato alla sottrazione di dati sensibili e l’altro utilizzato per negoziare i riscatti degli attacchi ransomware – ha scatenato diverse speculazioni sul fatto che sia stato il governo russo a intervenire direttamente dopo la telefonata fra i presidenti russo e statunitense, Vladimir Putin e Joe Biden, avvenuta lo scorso 9 luglio. Secondo alcuni esperti, infatti, sarebbe stato il Cremlino a mettere “in sonno” - come si dice in gergo spionistico - gli hacker. Tuttavia, difficile affermare con certezza se l’uscita di scena di REvil sia il risultato dell’attività delle forze dell’ordine, di altre manovre d’intelligence o se siano stati gli stessi hacker del gruppo a cancellare volontariamente i loro siti.A meno di un mese dal vertice del 16 giugno a Ginevra, Putin e Biden hanno avuto una conversazione telefonica durata circa un’ora, incentrato sugli attacchi informatici ransomware che hanno colpito gli Stati Uniti e altri Paesi in tutto il mondo. Biden ha sottolineato la necessità che la Russia agisca per interrompere le attività di tali gruppi hacker sottolineando il suo impegno a continuare a contrastare la minaccia rappresentata dai ransomware. Biden ha ribadito che gli Stati Uniti intraprenderanno tutte le azioni necessarie per difendere il proprio popolo e le proprie infrastrutture fondamentali di fronte a questa sfida. Dello stesso tenore la nota del Cremlino, secondo cui l’interazione tra Russia e Stati Uniti nell’ambito della sicurezza cibernetica deve rimanere “costante, professionale e non politicizzata”. (Rum)