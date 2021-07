Scuola: Bianchi, da tempo al lavoro per rientro in presenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati inoltre stanziati 400 milioni - continua la nota - per attivare ulteriori incarichi temporanei di personale Ata e docente, in particolare per il recupero degli apprendimenti. Sul trasporto scolastico, prosegue il lavoro dei tavoli prefettizi di coordinamento ed è costante il raccordo con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Sempre nel decreto Sostegni bis sono previsti 450 milioni per potenziare i servizi aggiuntivi di trasporto scolastico. Le scuole potranno inoltre accedere al fondo di 50 milioni destinato a finanziare anche i piani per gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli studenti. (Com)