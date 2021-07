Covid: De Luca, zona gialla? metà responsabilità è di ministero Salute e commissario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se dovessero immaginare zone gialle, la metà delle responsabilità è di chi se ne è fregato. Mi auguro che non si arrivi e che si lavori su posti letti in ospedale e in terapia intensiva. Oggi abbiamo positivi ma non abbiamo ricaduta in termini di occupazione. Nei prossimi giorni al sottosegretario Costa esprimeremo nostre valutazioni critiche su mancanza di correttezza e capacità di prevenzione di ministero Salute e commissario". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)