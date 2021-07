Vaccini: De Luca, in Campania richiameremo ancora 60-70enni non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle prossime settimane obiettivi: richiamare 60-70enni che abbiamo già convocato e non si sono presentati. Mi auguro che ci sia anche in relazione a variante Delta ci sia sensibilità a vaccinarsi. Richiameremo, anche perché i pochi casi gravi in terapie intensive hanno riguardato o giovanissimi o 60-70 non vaccinati". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)