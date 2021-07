Frosinone: presidente Provincia lancia progetto, stazione unica appaltante dei concorsi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella meravigliosa location del parco termale di Terme Pompeo a Ferentino, in un'area verde che ha ospitato oltre trecento tra amministratori, imprenditori, rappresentanti del mondo dell'associazionismo, del sindacato e della società civile nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, a parlare delle risorse legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle ricadute sul territorio ciociaro sono stati, insieme al presidente della Provincia di Frosinone e di Upi Lazio, Antonio Pompeo, il vicepresidente di Confindustria con delega al Lavoro e alle Relazioni Industriali, Maurizio Stirpe; Gianfranco Battisti, già ad di Ferrovie Italiane Spa e attualmente Infrastructure and Mobility Manager, oltre che componente del Cda della Luiss 'Guido Carli' e il rettore dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Giovanni Betta. A moderare il dibattito, che ha toccato molti temi connessi alle opportunità del Pnrr, la già consigliera regionale e Public Affairs Daniela Bianchi. (segue) (Com)