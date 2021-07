Frosinone: presidente Provincia lancia progetto, stazione unica appaltante dei concorsi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma questi progetti non possono non passare per una concertazione tra gli stakeholders: amministratori, imprenditori, associazioni, enti per le infrastrutture e università devono lavorare insieme per vincere questa grande sfida. In tutto questo la Provincia di Frosinone vuole giocare un ruolo di collante tra i Comuni, nella consapevolezza del momento difficile che stiamo attraversando e in quell'ottica di 'Casa dei Comuni' che da sempre ho in mente per questo Ente", ha detto. Ed ancora. Antonio Pompeo. Snocciola i numeri, sottolinea le percentuali, elenca i riferimenti normativi, parla delle tante forme di turismo di cui è portatore sano e attivo il nostro territorio. Rivendica la grande vittoria di Upi per l'approvazione dell'emendamento Pella che inserisce nella cabina di regia del Pnrr anche Province e Comuni. La sua, di Provincia, il passo lo ha già cambiato: non solo è stata indicata come modello italiano vincente per la Stazione Unica Appaltante e per i numeri che è stata in grado di fornire negli ultimi tempi. Ma addirittura è la seconda Provincia sul territorio nazionale, dopo quella di Monza-Brianza e l'unica del centro-sud Italia a lanciare la Suacc (Stazione unica appaltante concorsi Ciociaria). (segue) (Com)