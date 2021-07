Frosinone: presidente Provincia lancia progetto, stazione unica appaltante dei concorsi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo tutti consapevoli – ha continuato Pompeo - che per poter mettere in campo progetti credibili in grado di attirare le risorse del Pnrr serve materiale umano e poterlo reperire attraverso una procedura trasparente, veloce e con notevole risparmio di costi e tempi, messa a disposizione dalla Provincia per i Comune, rende le nostre Amministrazioni più efficienti e rispondenti ai bisogni del territorio. È questo quello che vogliamo e dobbiamo fare: assurgere ad ente aggregatore e 'facilitatore' del grande lavoro che gli amministratori affrontano ogni giorno per dare risposte ai cittadini. Perché vedete – ha concluso il presidente della Provincia – sono loro i destinatari finali di tutto l'impegno che noi istituzioni abbiamo il dovere di mettere in campo nel nostro ruolo e con le nostre capacità. Soltanto così faremo davvero il bene del territorio e consentiremo a questa provincia di crescere e cogliere opportunità irripetibili come questa del Pnrr". (segue) (Com)