Frosinone: presidente Provincia lancia progetto, stazione unica appaltante dei concorsi (6)

- Della grande missione legata allo sviluppo delle infrastrutture ha parlato, poi, Gianfranco Battisti, già ad di Ferrovie Italiane: "è una delle missioni più importante del Pnrr insieme a quella della digitalizzazione. Cambierà di fatto il Paese ma cambierà soprattutto la vita dei cittadini di Frosinone e di questo territorio. Noi abbiamo già lavorato e messo nell'atto di indirizzo della Regione Lazio la fermata dell'alta velocità che stravolgerà vita e abitudini a mezzo milioni di abitanti della provincia; la connetterà a grandi network ferroviari internazionali. L'alta velocità non servirà soltanto per il trasporto dei pendolari ma anche per i grandi collegamenti che vanno verso il Sud (Bari e Napoli) ma anche verso il Nord e tutta l'area europea. Il grande obiettivo del Pnrr – ha sottolineato ancora Battisti - è quello di un riequilibrio modale: oggi sono ancora in troppi a utilizzare l'auto per viaggiare e c'è bisogno della famosa 'cura del ferro', che va anche incontro all'esigenza della transizione ecologica e a un modello di spostamento più sostenibile. È questo non è banale". (segue) (Com)