Frosinone: presidente Provincia lancia progetto, stazione unica appaltante dei concorsi (7)

- "L'evento di 'Volume' – ha invece evidenziato il rettore Giovanni Betta - è un'occasione importante di confronto perché ha messo intorno a un tavolo istituzioni, imprese, università che ragionano insieme su come cogliere al meglio l'occasione del Pnrr. L'unico modo è quello di mettere a sistema i diversi interlocutori possibili. Proprio in questi giorni assistiamo a una serie di segnali che vanno nella direzione che da sempre auspicavo, cioè dell'abbattimento di barriere: con l'accordo quadro tra Unindustria e le sette università del Lazio abbattiamo le barriere tra imprese e università, tra università e università e facciamo sistema per la crescita di un'intera regione. Un altro passo è quello per l'istituzione del Consorzio Unico regionale: anche qui fusione, collaborazione e abbattimento di barriere. Credo – ha concluso Betta - sia l'unico modo per rispondere a questa sollecitazione europea e internazionale in maniera credibile". (segue) (Com)