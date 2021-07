Frosinone: presidente Provincia lancia progetto, stazione unica appaltante dei concorsi (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle riforme, sul tema del lavoro e dell'occupazione, sull'importanza della squadra (non a caso lui di squadra ne capisce abbastanza) si è incentrato l'intervento del vicepresidente di Confindustria, Maurizio Stirpe, che ha iniziato da un aspetto su tutti: quello dell'execution, "cioè – ha spiegato - sulla possibilità di scaricare a terra le potenzialità del Pnrr perché, sotto questo punto di vista, il nostro Paese parte con un grande deficit che è quello di dover fare 48 riforme che non è stato in grado di mettere in campo in cinquant'anni di Governo. È come uno studente che viene rimandato in 9 materie e in un mese deve impararle tutte per fare l'esame e superare l'anno scolastico: praticamente impensabile. La riforma della Pubblica Amministrazione, la riforma fiscale, la riforma della giustizia e, non ultima, quella degli ammortizzatori sociali: dobbiamo vincere la grande sfida che non siamo stati in grado di portare a meta negli ultimi trent'anni e cioè superare le cinque macro disuguaglianze del nostro Paese. Vale a dire quelle del sapere, delle competenze, dei territori, di genere e di generazioni". (segue) (Com)