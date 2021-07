Frosinone: presidente Provincia lancia progetto, stazione unica appaltante dei concorsi (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo che Amministrazione provinciale, Consorzio Industriale del Lazio e Camera di Commercio unica del Lazio Meridionale siano i tre poli dai quali partire per sviluppare e scaricare a terra i progetti necessari per cogliere le risorse del Pnrr. E mi concentrerei sul risanamento della Valle del Sacco, la manutenzione dell'apparato industriale della provincia, il completamento delle infrastrutture trasversali, la sistemazione delle aree industriali e, poi, naturalmente progetti tarati sul turismo.Quanto al lavoro e all'occupazione – ha concluso – l'azione più urgente è sicuramente quella della riforma sugli ammortizzatori sociali". (Com)