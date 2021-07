© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro prossima settimana elaboreremo piano specifico vaccinazione studenti. Obiettivo è di avere apertura anno scolastico in presenza e in condizioni di sicurezza. Siamo la prima Regione d’Italia per percentuale personale scolastico vaccinale, oltre il 90 percento. Dobbiamo continuare per popolazione studentesca". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)