© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In termini assoluti, avrebbero dovuto ministero e commissario inviare per tempo i vaccini per la ragione semplice che Regione con più alta densità abitativa. Qualsiasi ente responsabile avrebbe provveduto a lavoro di prevenzione". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)