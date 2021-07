Campania: De Luca, famiglie collaborino a piano vaccinale studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio chiedere collaborazione alle famiglie. Dobbiamo completare la vaccinazione della popolazione studentesca con Pfizer e Moderna, non altri. Ci auguriamo che nel frattempo il governo chiarisca vicenda Green Pass. In Campania realizzata la tessera di vaccinazione. Quando si parla di green pass, sonole notizie che le Regioni danno al governo. Sarebbe bene chiarire ilvalore di app e carte di vaccinazioni". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)