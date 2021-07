Campania: De Luca, qui zone Covid free sicure per vacanze tranquille

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo di aver capito che il governo deve fare norma ad hoc per richiesta garante privacy. Mi auguro chiarimento definitivo anche su questo.Voglio confermare che tra tante cose importante in Campania ci sono territori Covid free. Dalle isole alle costiere grazie a lavoro straordinario di immunizzazione residenti e personale. Voglio ricordare a tutti che se ci sono territori sicuri in Italia, quelli si trovano in Campania. Quindi possiamo prenotare le nostre ferie con grande tranquillità. Avremo anche eventi significativi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)