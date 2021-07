Vaccino: Sileri, non serve obbligo per insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non credo serva obbligo vaccinale per gli insegnanti. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri (M5s) a SkyTg24 spiegando che il numero dei docenti non vaccinati "è intorno al 15 per cento del totale, circa 200 mila, distribuiti in alcune Regioni". In autunno il virus girerà di più nella fascia non vaccinata, prevalentemente giovani, "e per il non vaccinato sarà più difficile proteggersi", ha aggiunto. (Rin)