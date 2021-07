Whirlpool: De Luca, chiesto a Draghi un piano di reimpiego per lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo al fianco dei lavoratori Whirlpool. Mi sono permesso di sollecitare presidente consiglio dopo incontro a Santa Maria Capua Vetere per presentare a lavoratori un piano di re impiego e re industrializzazione. Operai non sono legati in maniera esclusiva a quella multinazionale ma chiedono piano serio e affidabile con certezze di lavoro magari con grande gruppo nazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)