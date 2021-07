Campania: De Luca, 271 borse studio familiari vittime criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avviato iniziative nel campo di solidarietà e legalità. Consegna di 271 borse di studio alle vittime innocenti della criminalità organizzata. Noi abbiamo deciso di comprendere e di aiutare le famiglie. Abbiamo deciso partecipazione Regione in Agro Rinascita per progetto uso beni confiscati alla camorra. Abbiamo finanziato un progetto di assistenza all’infanzia". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)