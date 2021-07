Recovery: Occhiuto (Fi), bene norma per 40 per cento risorse al Sud, sacrosanto aiutare Regioni meridionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso è davvero ufficiale e regolato anche da una norma: il 40 per cento delle risorse europee previste per il nostro Paese dal Piano di ripresa e resilienza dovrà essere destinato al Sud": lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Oggi le Commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera, votando favorevolmente ad un emendamento del governo al decreto governance e semplificazioni, hanno messo il sigillo a questo importante principio. Fondamentale, per arrivare a questo obiettivo, il lavoro svolto in questi mesi dal ministro Carfagna. Il paese può superare la crisi economica e ripartire solo se anche il Mezzogiorno si rimette a correre. Ed è dunque sacrosanto aiutare concretamente le Regioni meridionali ad agganciare il treno della crescita e dello sviluppo. Questa iniziativa legislativa sarà decisiva per raggiungere questo risultato", aggiunge Occhiuto. (Rin)