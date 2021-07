© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono in corso iniziative su economia e lavoro. Destiniamo altri 200 mln di euro per piccole e medie imprese, studi professionali oltre a 1,2 mld di piano socio economico regionale. Stanziamo altri 40 mln per Garanzia Campania Bond per cartolarizzazione dei crediti". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)