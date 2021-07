Albania-Italia: l'Anac a sostegno di Tirana nello svolgimento delle gare d'appalto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentanza in Albania dell'Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza in Europa (Osce) collaborerà con l'Autorità nazionale anti corruzione (Anac) per rafforzare le capacità professionali dell'Istituzione suprema di controllo statale albanese (Alsai) nello svolgimento delle gare d'appalto e nel miglioramento della loro qualità. E' quanto riferisce un comunicato stampa diffuso oggi dalla rappresentanza dell'Osce a Tirana. Un primo incontro per definire le esigenze dell'Istituzione albanese e per sviluppare il programma di addestramento si è svolto oggi in modalità online. Il capo della rappresentanza dell'Osce in Albania, ambasciatore Vincenzo Del Monaco, ha partecipato all'evento insieme ai presidenti di Anac e Alsai, Giuseppe Busia e Arben Shehu. L'ambasciatore Del Monaco ha dichiarato che, come istituzione di controllo indipendente, Alsai ha un ruolo cruciale nella lotta contro la corruzione in Albania. "Come abbiamo visto nelle notizie albanesi questi giorni, il rischio di corruzione nelle gare d'appalto pubbliche è alto, e gli sforzi per aumentare il controllo in questa area e per fare seguito alle raccomandazioni per ridurre i rischi non sono mai stati così importanti", ha affermato il capo della rappresentanza Osce a Tirana. Secondo Del Monaco, "questi rischi vengono presi molto seriamente dalle autorità albanesi e l'Albania sta iniziando a vedere i risultati che emergono da queste nuove istituzioni giudiziarie, ma ulteriore lavoro può essere fatto". (segue) (Alt)