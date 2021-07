Albania-Italia: l'Anac a sostegno di Tirana nello svolgimento delle gare d'appalto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Anac Busia ha espresso l'impegno dell'autorità italiana nel "condividere le migliori pratiche e i modelli" con le controparti albanesi per condurre i controlli nelle gare d'appalto, sulla base dell'esperienza dell'ente da lui guidato. "La trasparenza e la digitalizzazione saranno le strade per impedire la corruzione e assicurare una pubblica amministrazione migliore. Sono molto felice di questa collaborazione con Alsai e spero di sviluppare altre attività tra Alsai e Anac", ha dichiarato Busia. Il presidente di Alsai Shehu, a sua volta, ha ringraziato il presidente dell'Anac per il sostegno e ha auspicato il rapido avvio di attività concrete a beneficio degli interessi congiunti nella lotta alla corruzione. (Alt)