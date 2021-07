Campania: De Luca, 500 mln per diga Campolattaro (Bn)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Completamento concorsi per centri impiegno e formazione professionale. Siamo impegnati nel rilancio di opere pubbliche. Sono in corso lavori ampiamento pista a aeroporto Salerno. Finanzieremo palazzetto Sport a Salerno con fondi residui Universiadi. Stiamo lavorando per progetto più impegnativo della Regione a Benevento per la diga di Campolattaro. Un investimento da mezzo mld di euro per autonomia idrica". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)