Rifiuti: Giannini (Lega), ferma opposizione discarica a Magliano

- "La discarica per i rifiuti di Roma nel territorio di Magliano è una scelta scriteriata". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Daniele Giannini (Lega). "Questa soluzione colpirebbe prima Magliano, e successivamente gli altri comuni del territorio che negli anni hanno raggiunto quote eccellenti di raccolta differenziata - aggiunge Giannini -. Lasciare che tavoli tecnici possano decidere senza coinvolgere i sindaci del territorio è l'emblema del modello Raggi Zingaretti, che hanno lasciato collassare il sistema regionale con aggravio dei costi scaricati sui contribuenti. Il Ministro della Transizione ecologica, il governatore della Regione Lazio e la sindaca di Roma non possono esimersi dalle loro responsabilità a sui territori, siamo pronti ad affiancare i sindaci in ogni azione legale a tutela dei cittadini di tutta l'area del parco di Veio. Non lasceremo che la Raggi e Zingaretti colpiscano un comune per puro calcolo elettorale", conclude Giannini.(Com)